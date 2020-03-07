США повысили уровень опасности для путешествий в Азербайджан и Туркмению

Вашингтон, 7 марта. Госдепартамент США повысил опасность поездок в Азербайджан и Туркменистан для американцев до третьего уровня, когда стоит отказаться от таких поездок без особой необходимости. Об этом сообщается в документах, распространенных пресс-службой ведомства.

«Азербайджан — Уровень 3: пересмотреть путешествия​​​. Пересмотреть поездку в Азербайджан из-за вспышки COVID-19 и ответных мер, принятых правительством Азербайджана», — говорится в документе Госдепа.

Подчеркивается, что наибольшая угроза заражения коронавирусом исходит от приграничных с Ираном регионов. Также Госдеп отмечает, что медицинское обслуживание в Азербайджане не соответствует американским стандартам, а в некоторых районах базовые медицинские принадлежности могут быть вовсе недоступны.

Аналогичный документ опубликован и касаемо поездок в Туркменистан.

Ранее сообщалось, что компания Facebook приняла решение о временном закрытии трех своих офисов в Лондоне после того, как у одного из 3 тыс. сотрудников был подтвержден коронавирус.

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