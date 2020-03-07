Столкновение «Камаза» и Lada Granta под Иркутском унесло жизни троих человек

Иркутск, 7 марта. Три человека погибли при столкновении «Камаза» и легкового автомобиля в Иркутской области, сообщает ГУМВД по региону.

ДТП с участием «Камаза» и Lada Granta произошла вечером 6 марта в Иркутской области на трассе Р-255 «Сибирь»​​. За рулем Lada находился 56-летний водитель и две девушки 26 и 27 лет.

«В результате столкновения погибли водитель и две пассажирки легкового авто», — говорится в сообщении ГУВМД.

Согласно предварительным данным, во время аварии «Камаз» совершал разворот.

Ранее сообщалось, что вахтовый автобус с 40 пассажирами въехал в легковой автомобиль на трассе в Башкирии. Отмечается, что за рулем «легковушки» находилась женщина, а в салоне — ее 6-летний ребенок. Автобус перевозил работников одного из местных заводов. В результате аварии, никто не пострадал.