На Украине приступили к сборке российских автомобилей Lada

Москва, 7 марта. Запорожский автомобильный завод на Украине приступил к сборке российских автомобилей Lada.

По информации украинских СМИ, некогда известный на весь СССР ЗАЗ, считавшийся лидером автопрома Украины до 2014 года, взялся за сборку практически всей модельной линейки «АвтоВАЗ».

Сообщается, что в Запорожье будут собирать Lada XRAY, Lada Largus, а также один из самых популярных в России автомобилей Lada Vesta. Сборка будет осуществляться «отверточным» способом с использованием комплектующих, поступающих из Тольятти.

Предполагается, что переговоры между «АвтоВАЗ» и Запорожским заводом начались в 2019 году. Российское предприятие стало инвестором, поиски которого на протяжении долгого времени велись «Укравто».

Сотрудничество предприятий может стать способом для гиганта российского автопрома вернуться на украинский рынок, поскольку с января Киев запретил ввоз на Украину готовых автомобилей, произведенных в РФ.

Отметим, что в декабре 2018 года было возбуждено дело о банкротстве Запорожского автозавода, после чего суд принял решение о санации предприятия сроком на полгода. В 2018 году ЗАЗ произвел всего один автомобиль против 1151, выпущенного годом ранее.

Ожидается, что цена на «топовый» Lada XRAY, оснащенный 1,8-литровым двигателем мощностью в 122 лошадиные силы, составит на Украине 344 тысячи гривен или около 935 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Седан Lada Vesta в базовой версии обойдется украинским покупателям в 281,8 тысячи гривен, что составляет примерно 766 тысяч рублей.

Ранее RT сообщил, что за 11 месяцев 2019 года в России было продано более 326 тысяч легковых и легких коммерческих автомобилей Lada.