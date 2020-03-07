В московской квартире обнаружили пролежавший месяц труп пенсионерки

Москва, 7 марта. В одной из квартир в центре Москвы было обнаружено тело пенсионерки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Труп был найден в доме на 4-м Сыромятническом переулке. Установлено, что женщина скончалась приблизительно месяц назад.

Следователи устанавливаются причины и обстоятельства смерти пожилой женщины.

Ранее сообщалось, что в Саратове такса умершей пенсионерки неделю питалась телом хозяйки. Скончавшуюся женщину обнаружили после того, как соседи по дому забили тревогу: ее перестали видеть на прогулках с собакой, а из ее квартиры начал поступать неприятный запах. Прибывшие спасатели вскрыли дверь в ее квартиру и обнаружили тело женщины с обглоданным лицом — голодная собака начала поедать тело хозяйки.