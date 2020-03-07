Трамп назвал имя нового главы аппарата Белого дома

Вашингтон, 7 марта. Президент США Дональд Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома. Об этом он написал у себя в Twitter.

Как сообщает Трамп, должность займет конгрессмен Марк Медоус.

«Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоус станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком и отношения у нас очень хорошие», — пишет Дональд Трамп.

Глава государства поблагодарил и. о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейн за его работу, а также заявил, что он займет пост спецпосланника США по Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пожертвовал свою квартальную зарплату в размере 100 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом.