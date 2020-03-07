В пригороде Алеппо обнаружили подземные туннели боевиков

Алеппо, 7 марта. Военнослужащие Сирийской Арабской Армии обнаружили сеть подземных туннелей общей протяженностью в несколько километров на окраинах недавно освобожденного населенного пункта Хаям, вблизи Алеппо.

Отмечается, что в туннелях располагался штаб и убежища террористов. Теперь в освобожденный пригород возвращаются мирные жители.

«Мы давно наблюдали за этим районом и удивлялись, как боевикам удавалось скрытно перемещаться по позициям, менять позиции. Но когда мы их выбили отсюда и увидели все, что они тут выкопали и построили, все стало на свои места. Но видите — даже это им не помогло», —полковник САА Абдельхадер Эльбидж.

Снаружи подземные хода выглядят как карьер. Под землей запутанная сеть узких коридоров. В одной из комнат находился штаб террористов, тут сохранились карты с отметками огневых точек и расписание дежурств боевиков. В штабе было даже проведено электричество. В коридорах также были склады и разбросанные матрасы, на которых спали террористы. По мнению полковника Эльбиджа, туннели боевикам помогли обустроить иностранцы.

До начала боевых действий в Хаяме проживало более 3 тыс. человек. Большая часть поселка бежала после прихода боевиков. Дамаск уже приступил к восстановлению населенного пункта. В первую очередь порядок наведут на территории поселковой школы, корпус которой террористы превратили в свой госпиталь.

Ранее сообщалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) зарегистрировал 6 обстрелов со стороны боевиков после установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.