Украину навели на мысль разрешить сериал с Высоцким после рекламы ФБР

Вашингтон, 7 марта. Посольство России в США выразило надежду, что Украина разрешит показ сериала с Владимиром Высоцким после того как Федеральное бюро расследований (ФБР) использовало в рекламе образ Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Ранее ФБР опубликовало в Facebook рекламу с фотографией Высоцкого в образе капитана советской милиции Глеба Жеглова из сериала Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Американская спецслужба призвала русскоязычных пользователей социальной сети к сотрудничеству на благо Соединенных Штатов, пообещав «доверительную обстановку» и «полную конфиденциальность».

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — гласила надпись на размещенном ФБР баннере.

В посольстве России в США с иронией отнеслись к использованию образа принципиально честного советского милиционера Федеральным бюро расследований.

«Надеемся, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского сериала «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким в главной роли», — говорится в сообщении, размещенном посольством в Twitter.

Напомним, на Украине в рамках «декоммунизации» и «борьбы с российским влиянием» запретили к показу около 200 советских и российских фильмов и сериалов, выпущенных до 2014 года, а также все без исключения фильмы, выпущенные после 2014-го.

Помимо «Место встречи изменить нельзя» в запретный список попали «Брат» Алексея Балабанова, сказка «Новогодние приключения Маши и Вити» Игоря Усова и Геннадия Казанского, сериал «Физрук» и многие другие.

Ранее RT сообщил, что Госкино Украины запретило показ и распространение фильма «Восемь первых свиданий», в котором снимался действующий президент страны Владимир Зеленский.