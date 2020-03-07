Гузеева раскрыла секрет своей «голодной» диеты

Санкт-Петербург, 7 марта. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала итоги курса похудения, который она проходит в специальной клинике под Санкт-Петербургом.

60-летняя Гузеева опубликовала в Instagram свое фото в полный рост. Знаменитость выглядит заметно постройневшей.

«Я начинаю вставать — забыла уже как я выгляжу в полный рост. Конечно, это начало, и мне предстоит долгий путь к себе», — написала звезда шоу «Давай поженимся».

Она признается, что без помощи специалистов ей бы не удалось проделать такую работу над своим телом.

В Instagram-stories телеведущая показала свой завтрак: яйцо пашот с небольшой горсткой вяленых томатов, а также треть стаканчика смузи из груши и яблока. Фанаты Гузеевой выражают восхищение целеустремленностью звезды. По мнению подписчиков, процесс избавления от лишнего веса у известной телесвахи проходит весьма успешно.

«Оууу, какая же вы замечательно-красиво-посвежевше-помолодевшая», — восхищается @heavenly.smoothness.and.love. «Успехов! Буду брать пример с вас!» — заявила @lenakozach. «Наслаждайтесь! Видно, что процесс идет, и вы становитесь краше! Люблю вас», — прокомментировала @dacharoca. «Красавица! 30-32 годков! Как посвежела и помолодела!» — отметила @mokina.inna. «Пропустила что произошло, но выглядите как всегда на миллион!» — считает @galinashal.

В прошлом месяце Лариса Гузеева дерзко ответила на выпады недовольных ее внешностью хейтеров в Instagram.