Обновленную Hyundai Creta анонсировали в России

Москва, 7 марта. Компания «Хендэ Мотор СНГ» анонсировала старт продаж обновленной Hyundai Creta в России.

В пресс-релизе, размещенном на официальном сайте компании, объявляется о скором выходе обновленного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок и приводится список изменений по сравнению с предыдущей версией популярной у автомобилистов в РФ модели.

Сообщается, что обновленный кроссовер получил двухцветную окраску. Теперь клиенты автосалонов смогут комбинировать один из пяти цветов кузова с крышей цвета «черный перламутр».

«Решетка радиатора получила «ячеистую» структуру, как у остальных недавно обновившихся моделей Hyundai. Для модели стали доступны легкосплавные колесные диски 16'' нового дизайна (в зависимости от комплектации)», — говорится в сообщении.

Кроссовер будет комплектоваться все теми же двигателями: 1,6-литровым мощностью 123 «лошадки» или двухлитровым 150-сильным мотором. На выбор покупателей предлагается шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка передач.

Обновленная Hyundai Creta будет доступна в пяти комплектациях, различающихся количеством опций. Стоимость модели пока не называется.

«Также в ближайшее время будет анонсирована специальная версия Hyundai Creta, обещающая стать самой яркой за всю историю модели», — говорится в пресс-релизе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Hyundai Creta стала самым продаваемым кроссовером на российском рынке по итогам 2019 года. Автомобиль ценится потребителями за счет доступной цены и высоких показателей безопасности. Сборка кроссовера налажена на заводе Hyundai в Петербурге.