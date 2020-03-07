ВОЗ призвала не рассчитывать на победу над коронавирусом до лета

Москва, 7 марта. Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, однако такой сценарий маловероятен, считает руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это ложная надежда, что COVID-19 просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение», — говорит Райан.

По его словам, у организации нет оснований предполагать, что так произойдет. Он утверждает, что обществу необходимо противодействовать вирусу здесь и сейчас, а не полагаться на то, что он исчезнет сам по себе.

Ранее китайские исследователи обнаружили изменения в проявлении симптомов коронавируса COVID-19. Разделив обследуемых пациентов на две группы в зависимости от сроков заражения, ученые выявили, что у тех, кто заболел раньше, наблюдалась повышенная температура, общая слабость, боль в мышцах и пониженный уровень лимфоцитов в крови. У заразившихся позднее все эти симптомы были или слабо выражены, или отсутствовали вовсе. У обеих групп были выявлены кашель, диарея, тошнота и тяжесть в груди.