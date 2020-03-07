Нижегородский завод космического топлива могут признать стратегическим предприятием

Нижний Новгород, 7 марта. Руководство Нижегородской области обратилось в Роскосмос с предложением внести производителя космического топлива «Синтез ПВ» (расположен в Дзержинске), признанного в конце прошлого года банкротом, в список стратегических предприятий, сообщает областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

К стратегическим предприятиям относятся производства, имеющие значение для обороноспособности и безопасности России. Такие предприятия проходят процедуру банкротства по специальным условиям.

«В адрес корпорации Роскосмос направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность включения ООО «Синтез ПВ» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ страны», — сообщают в областном министерстве.

Подчеркивается, что на лишь на данном предприятии производится высококонцентрированный пероксид водорода ПВ-85 и ПВ-98.

Напомним, что 20 декабря 2019 года суд признал ООО «Синтез ПВ» банкротом. Однако несмотря на это, предприятие продолжает работать и выпускать продукцию.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал в Сети полный текст решения о признании ООО «ТД «Интерторг» банкротом и открытии конкурсного производства.