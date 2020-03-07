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В Госдуме оценили угрозу Зеленского сорвать переговоры по Донбассу

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В Госдуме оценили угрозу Зеленского сорвать переговоры по Донбассу

Москва, 7 марта. В Государственной думе России прокомментировали угрозу президента Украины Владимира Зеленского выйти из «нормандского формата».

Ранее Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил, что не намерен тратить свой президентский срок на Минские соглашения. Он сообщил, что планирует выйти из «нормандской четверки» через год, если ситуация в Донбассе не изменится.

Как пишут «Известия», зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил сомнения в том, что Франция и Германия разрешат украинскому президенту выйти из переговоров в «нормандском формате».

«Воинствующая риторика может привести к тому, что через год украинский лидер откажется от своих слов», — отметил Водолацкий.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что если Киев выйдет из «нормандской четверки», Донбасс может навсегда выйти из Украины.

В Госдуме оценили угрозу Зеленского сорвать переговоры по Донбассу

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что срыв Украиной переговоров по Донбассу может привести к непредсказуемым последствиям. По мнению сенатора, причины, по которым Киев хочет отказаться от переговоров, непонятны, поскольку именно Украина продолжает игнорировать Минские соглашения.

«В случае выхода [Украины из «нормандского формата» — Прим. ФАН] ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики [Луганская и Донецкая народные республики — Прим. ФАН] все еще верят в этот формат», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что в случае срыва переговоров вопрос Донбасса с высокой степенью вероятности будет решаться более радикально.

«Зеленский, по сути, жалуется сам на себя», — добавил сенатор.

В Госдуме оценили угрозу Зеленского сорвать переговоры по Донбассу

Гражданский конфликт на Украине разгорелся в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ на это действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», положив начало братоубийственной войне в Донбассе.

По данным ООН, жертвами конфликта на Юго-Востоке Украины стали около 13 тысяч человек. Несмотря на неоднократно заключаемые соглашения о перемирии, украинские вооруженные подразделения продолжают регулярно обстреливать позиции защитников и жилые кварталы Донбасса.

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Источник: «Известия»
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