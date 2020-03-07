В Госдуме оценили угрозу Зеленского сорвать переговоры по Донбассу

Москва, 7 марта. В Государственной думе России прокомментировали угрозу президента Украины Владимира Зеленского выйти из «нормандского формата».

Ранее Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил, что не намерен тратить свой президентский срок на Минские соглашения. Он сообщил, что планирует выйти из «нормандской четверки» через год, если ситуация в Донбассе не изменится.

Как пишут «Известия», зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил сомнения в том, что Франция и Германия разрешат украинскому президенту выйти из переговоров в «нормандском формате».

«Воинствующая риторика может привести к тому, что через год украинский лидер откажется от своих слов», — отметил Водолацкий.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что если Киев выйдет из «нормандской четверки», Донбасс может навсегда выйти из Украины.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что срыв Украиной переговоров по Донбассу может привести к непредсказуемым последствиям. По мнению сенатора, причины, по которым Киев хочет отказаться от переговоров, непонятны, поскольку именно Украина продолжает игнорировать Минские соглашения.

«В случае выхода [Украины из «нормандского формата» — Прим. ФАН] ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики [Луганская и Донецкая народные республики — Прим. ФАН] все еще верят в этот формат», — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что в случае срыва переговоров вопрос Донбасса с высокой степенью вероятности будет решаться более радикально.

«Зеленский, по сути, жалуется сам на себя», — добавил сенатор.

Гражданский конфликт на Украине разгорелся в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ на это действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции», положив начало братоубийственной войне в Донбассе.

По данным ООН, жертвами конфликта на Юго-Востоке Украины стали около 13 тысяч человек. Несмотря на неоднократно заключаемые соглашения о перемирии, украинские вооруженные подразделения продолжают регулярно обстреливать позиции защитников и жилые кварталы Донбасса.