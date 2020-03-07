Возможная песня Little Big для Евровидения обнаружена в Сети

Москва, 7 марта. Пользователи Сети обнаружили 15-секундый фрагмент неизвестного ранее трека группы Little Big, с которым коллектив может выступить на Евровидении.

Отрывок песни под названием Uno был выложен в Youtube несколько дней назад, также он появился в группе Little Big Family в социальной сети «ВКонтакте». Трек напоминает другие работы коллектива — в нем слышатся латиноамериканские, быстрые и зажигательные, мотивы.

По правилам музыкального конкурса, его участники должны определиться с композицией для выступления в срок до 9 марта. Ранее солист Little Big Илья Прусикин заявил, что «песня будет веселой».

«Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас все тип-топ. Мы обещаем — вы будете удивлены», — сказал музыкант.

Напомним, о том, что Little Big представит Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. В качестве других возможных кандидатов для выступления на конкурсе ранее назывались Полина Гагарина, Ольга Бузова и Дима Билан.

Группа Little Big была образована в 2013 году. По словам музыкантов, они не планировали зарабатывать творчеством, а просто сняли клип к 1 апреля, но видео случайно «выстрелило». В 2018 году видеоклип коллектива на песню Skibidi стал одним из самых значимых событий в российском шоу-бизнесе, набрав рекордное количество просмотров на YouTube — более 10 млн всего за три месяца.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме под слоганом «Open Up» — «Откройся». Полуфиналы конкурса состоятся 12 и 14 мая, финальное выступление артистов запланировано на 16 мая.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Евровидение может оказаться под угрозой срыва из-за коронавируса.