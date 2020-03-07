«Оператор ГТС Украины» сообщил, что Киев может остаться без газа

Киев, 7 марта. Украинская столица рискует остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписывает договор на транспортировку газа с «Оператором ГТС Украины», сообщает пресс-служба украинского оператора.

Отмечается, что «Киевгаз» уже более двух месяцев срывает подписание типового договора на транспортировку газа с компанией «Оператор ГТС Украины».

«В соответствии с кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям «Киевгаза», что в результате приведет к остановке газоснабжения для всех потребителей в столице», — отмечается в сообщении оператора.

Как отмечает «Оператор ГТС Украины», в конце прошлого года «Киевгазу» был отправлены для подписания проект договора по транспортировке газа. Однако компания внесла в проект договора ряд своих корректив, не устраивающих оператора. Поэтому подписания договора не произошло.

Напомним, что Российская Федерация и Украина в декабре 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита российского газа через Украину в Европу сроком на 5 лет. Согласно договоренностям, «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд — в последующие.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев обсуждает с Россией и Белоруссией возможность экспорта им украинской электроэнергии, однако пока переговоры заканчиваются отказом.