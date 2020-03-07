Зампостпреда РФ сравнил заседание Совбеза ООН по Крыму со встречей писателей-фантастов

ООН, 7 марта. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил созванное западными партнерами заседание Совета Безопасности по Крыму со встречей писателей-фантастов

6 марта в Совбезе ООН прошло заседание, посвященное теме прав человека в Крыму. Инициаторами проведения мероприятия стали представительства Бельгии, Эстонии, Франции, ФРГ, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН.

Западные страны в очередной раз обвинили Российскую Федерацию в «оккупации» Крыма, а также заявили о массовых нарушениях прав человека на полуострове.

Как отмечает Полянский, в пояснительной записке к заседанию говорилось, что у присутствующих будет возможность получить информацию из первых рук о положении дел в Крыму.

«Где же эти первые руки? Когда эти люди в последний раз были в Крыму и были ли они в российском Крыму?» — говорит первый зампостпреда РФ.

Как отмечает Полянский, российская сторона предлагала организовать участие по видеосвязи непосредственно жителей Крыма, в том числе главе украинской общины полуострова, постпреду республики при президенте РФ.

«Они были готовы выступить сегодня, но, к сожалению, в участии им было отказано под смехотворным предлогом о том, что бриферов, дескать, и так много», — отметил Полянский.

Российский дипломат говорит, что такой отказ свидетельствует о том, что организаторы просто не намерены слушать жителей Крыма. Полянский подчеркнул, что на заседании выступали люди, которые никого не представляют в Крыму и последний раз там были еще при Украине.

«Я уже говорил в прошлом году на аналогичных заседаниях, что ваши заседания на тему Крыма все больше напоминают встречу писателей-фантастов, даже с акцентом на тех, кто пишет романы-ужасы. Сегодня эта тенденция еще более проявилась, мы услышали новые небылицы», — резюмировал зампостпреда России при ООН.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук предложила «пробиваться» к жителям Крыма и Донбасса через телевидение. Она предложила организовать «информационную деоккупацию», заключающуюся в «перетягивании» аудитории неподконтрольных территорий на украинские каналы при помощи развлекательных шоу во время показа российских новостных выпусков и «пропагандистских программ», сообщают «Известия».