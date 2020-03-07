Япония может потерять $74 млрд в случае отмены Олимпиады

Токио, 7 марта. Япония в случае отмены летних Олимпийских игр может потерять около 7,8 трлн иен (74,2 млрд долларов по текущему курсу).

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на финансовую компанию Nikko Securities, отмена летней Олимпиады из-за угрозы распространения коронавируса нового типа сократит рост валового внутреннего продукта Японии на 1,4%. В этом случае доходы японских корпораций по итогам 2020 года могут упасть на четверть.

Аналитики компании выражают уверенность, что Олимпиада будет отменена, если распространение коронавируса не удастся полностью остановить к июлю текущего года.

На сегодняшний день число зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило тысячу, 12 заболевших умерли. Подавляющее число зараженных приходится на пассажиров и членов команды круизного судна Diamond Princess.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио. Открытие Олимпиады запланировано на 24 июля 2020 года. Планируется, что участие в играх примут спортсмены из более чем 200 стран мира. На соревнованиях будет разыграно 339 комплектов наград.

Вспышка коронавируса нового типа была выявлена в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В январе Всемирная организация здравоохранения присвоила эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения.

По всему миру выявлено около 102 тысяч случаев заражения коронавирусом, от осложнений умерли 3462 человека, 55 562 пациента признаны выздоровевшими.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что коронавирус зафиксировали близ космодрома Куру во Франции.