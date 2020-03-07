Совладелец «Лукойла» оценил последствия для России от разрыва сделки с ОПЕК

Москва, 7 марта. Россия может терять от 100 до 150 млн долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец «Лукойла» Леонид Федун.

В пятницу после переговоров стран ОПЕК+ глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у ее участников больше не будет.

Федун в беседе с газетой The Bell назвал это решение «неожиданным».

«Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — заявил совладелец «Лукойла».

Федун уточнил, что данная сумма складывается из ожидаемого падения цен на нефть с 60 до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день.

В пятницу в Вене завершились двухдневные переговоры участников сделки ОПЕК+. В рамках встречи стороны договорились продолжить сотрудничество, но уже без обязательств по снижению добычи энергосырья. После оглашения результатов дискуссии мировые цены на нефть обвалились почти на 9% и впервые с июня 2017 года достигли 45,5 долларов за баррель, передавал RT.

Позднее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что министры ОПЕК+ могут возобновить переговоры уже в ближайшие недели, поскольку рынок нуждается в дополнительном сокращении добычи. Он выразил мнение, что стороны не пришли к соглашению из-за позиции ОПЕК, согласно которой страны не-ОПЕК обязательно должны участвовать в сокращении.