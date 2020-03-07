Китайские ученые выявили изменения в симптомах коронавируса

Пекин, 7 марта. Китайские ученые выявили изменения в проявлении симптомов коронавируса нового типа.

Исследователи провели наблюдение за 89 заразившимися новым коронавирусом в китайском городе Ухань и пришли к выводу, что у тех, кто заболел позднее, симптомы болезни проявляются не так выражено.

Разделив обследуемых пациентов на две группы в зависимости от сроков заражения, ученые выяснили, что у тех из них, кто заболел раньше, проявлялись высокая температура, общая слабость, боль в мышцах и пониженный уровень лимфоцитов в крови. У заразившихся позднее все эти симптомы были или слабо выражены или отсутствовали вовсе. В той и другой группе наблюдались кашель, диарея, тошнота и тяжесть в груди.

«Наблюдения позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизменяться в вирус, похожий на грипп», — приводят результаты исследований «Известия».

Ученые предупредили, что вирус, по всей видимости, может никак не проявлять себя в течение длительного времени. Кроме того, он мутирует и его новые формы могут выражаться различными симптомами.

Согласно статистике, менее всего подвержены опасности заражения коронавирусом нового типа дети и подростки. На пациентов в возрасте от 0 до 19 лет приходится около одного процента от общего числа случаев.

Новый коронавирус начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. На сегодняшний день известно о 101 808 случаях заражения по всему миру, от осложнений скончались 3462 человека, выздоровели 55 562 пациента.