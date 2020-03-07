В Италии футбольный судья попал под поезд, пытаясь скрыться от полиции

Рим, 7 марта. Итальянский футбольный арбитр Антонио Мартиниелло попал под поезд, пытаясь скрыться от правоохранительных органов, сообщает Sky Sport Italia.

Инцидент случился в населенном пункте Порто-Потенца-Пичена, на востоке Италии. 31-летний судья находился под домашним арестом после обвинения со стороны его экс-возлюбленной в преследовании. Мартиниелло носил электронный браслет, однако нарушив условия домашнего ареста, покинул свой дом.

Представители полиции пришли к нему домой, чтобы арестовать, но футбольный судья скрылся от правоохранителей. Мужчина выбежал на рельсы и попал под поезд. Сотрудники правоохранительных органов не исключают версии, что Мартиниелло мог намеренно броситься под состав.

В феврале Антонио Мартиниелло был отстранен от судейства на год за то, что в матче региональной лиги ударил головой вратаря одной из команд. Футболист хотел узнать причину своего удаления с поля, после чего арбитр нанес ему удар, в результате которого голкипер был госпитализирован.

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