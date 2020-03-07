Эрдоган после переговоров с Путиным напомнил США о желании Турции купить Patriot

Анкара, 7 марта. Турция готова купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, если Штаты согласятся предоставить такую возможность. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете Yeni Şafak, посвященному итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«С-400 уже наш товар. Обучение работе на них продолжается. С апреля ЗРК будут готовы к эксплуатации. Но я вчера сказал (российским коллегам), что если Америка поставит нам системы ПВО Patriot, мы их тоже купим», — заявил Эрдоган.

Анкара безуспешно пытается договориться с Вашингтоном о поставках ЗРК Patriot в течение нескольких последних лет. Не получив вооружение у западных товарищей, Турция закупила ЗРК С-400 у России. В ответ Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35, передавали «Известия». Американский президент Дональд Трамп впоследствии неоднократно грозил Анкаре «огромными проблемами».

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил в середине февраля, что ситуация в сирийском Идлибе не повлияет на контракт по поставкам российских комплексов С-400, передавал RT. Он подчеркнул, что Турция не намерена «менять свои принципы и политику из-за одного разногласия с той или иной страной».