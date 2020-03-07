Двум членам королевской семьи Саудовской Аравии может грозить казнь из-за госизмены

Эр-Рияд, 7 марта. Власти Саудовской Аравии задержали предыдущего наследного принца королевства Мухаммеда бен Наифа и брата короля принца Ахмеда по подозрению в государственной измене, сообщает The Wall Street Journal

Задержание членов королевской семьи произошло утром 6 марта. Задержанные были помещены под стражу, в их домах провели обыски. Им грозит пожизненное заключение или казнь. Детали предполагаемого преступления не сообщаются.

Как отмечают источники, эти задержания еще больше укрепляют власть наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, а также избавили его от серьезных конкурентов.

Напомним, что летом 2017 года саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца страны. Вместо племянника монарха Мухаммеда бен Наифа им стал сын короля Мухаммед бен Сальман, который в 2015 году после прихода к власти короля Салмана был назначен министром обороны, а после — заместителем наследного принца.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не сумели договориться о дальнейшем снижении производства из-за распространения коронавируса.

Недавно саудовские власти временно запретили подданным королевства посещать священные места Мекки и Медины во время малого паломничества — умры, чтобы избежать распространения коронавируса.