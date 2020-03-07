Путин прокомментировал возможность возглавить Госсовет

Иваново, 7 марта. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет.

Глава государства отметил, что попытки наделить Госсовет некими особыми полномочиями могут привести к двоевластию в стране, что станет «абсолютно губительной ситуацией» для России.

«Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — заявил Путин.

Президент добавил, что плохое влияние на страну может оказать отказ от сильной президентской власти. Он напомнил, что у нас «нет устойчивых политических партий». В пример он привел Европу, где некоторые партии «столетиями росли». Однако даже там бывают сложности. В частности, в Бельгии уже год не могут назначить правительство.

«А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что в сегодняшних реалиях для России важна, в первую очередь, стабильность, но в будущем нужно обеспечить сменяемость власти.

Напомним, ранее Госдума одобрила в первом чтении проект о поправках в Конституцию РФ. В нем в том числе предусматривается конституционное закрепление статуса Государственного совета. Согласно тексту документа, он будет формироваться президентом «на основании федерального закона».

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, Государственный совет станет конституционным органом, который будет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики.