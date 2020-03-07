Цены на нефть продолжают снижаться на фоне итогов встречи ОПЕК+

Москва, 7 марта. Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне итогов заседания ОПЕК+, не принесшего новых договоренностей по сокращению добычи.

Вечером в пятницу мировые цены на нефть опустились на 7-8%. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 46,16 доллара за баррель, нефть марки WTI подешевела до 42,09 доллара за баррель.

Ранее в тот же день завершилась встреча представителей ОПЕК+, по итогам которых не было принято соглашения по обязательствам о сокращении нефтедобычи с апреля. Как сообщает Reuters, члены ОПЕК могут продолжить переговоры в рамках неформальных встреч.

«Если ОПЕК не проведет собственное сокращение на один миллион баррелей в сутки во втором квартале, результат может быть разрушительным. В этом случае Brent может упасть ниже 40 долларов за баррель, WTI — до 30 долларов», — отметил глава исследований нефтяного рынка в Rystad Energy Бьернар Тунхауген.

Как пишет РИА Новости, соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении нефтедобычи действует с 2017 года. В нынешней форме оно действует до конца марта, однако члены организации не смогли договорится о дальнейшем сокращении, что привело к очередному падению мировых цен.

По мнению экспертов, в ближайшее время цены на нефть могут опуститься до 40 долларов за баррель.

«В нынешних условиях пока не утихающей мировой паники под именем «коронавирус» провал переговоров ОПЕК+ в ближайшей перспективе несомненно скажется на дальнейшем падении цен на нефть», — заявил заведующий кафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Быстров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ОПЕК требует от России сократить нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки.