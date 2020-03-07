Фондовые индексы США продолжают падение на фоне распространения коронавируса

Вашингтон, 7 марта. Крупнейшие фондовые индексы США продолжают падать на фоне сообщений о распространении коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные бирж.

Падение составляет от одного до трех процентов. 6 марта торги были завершены в «красной зоне».

Согласно данным нью-йоркской биржи, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 1,05%, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 2,95%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился до 1,92%.

Как отмечает «Газета.ру», в течение последней сессии, торги на 30-летние бонды правительства США останавливались 4 раза из-за высокого спроса.

На прошлой неделе сообщалось, что богатейшие люди мира за 7 дней суммарно потеряли 444 млрд долларов из-за распространения коронавируса, негативно повлиявшего на фондовые рынки. В том числе убытки понесли Джефф Безос, Илон Маск и Билл Гейтс.