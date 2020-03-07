Facebook временно закрыл офисы в Лондоне из-за коронавируса

Лондон, 7 марта. Компания Facebook приняла решение о временном закрытии трех своих офисов в Лондоне после того, как у одного из 3 тыс. сотрудников был подтвержден коронавирус, передает телеканал Sky News.

По данным канала, вирус подтвержден у сотрудника из сингапурского офиса, который посетил Лондон 24-26 февраля. Facebook попросила контактировавших с ним лиц воздержаться от контактов с окружающими в течение ближайших двух недель. Офисы компании закрыты до понедельника для проведения дезинфекции.

Тех, кто должен был работать в выходные, попросили отработать из дома.

Первый случай смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании был зафиксирован в четверг, 5 марта, передавал RT. На сегодняшний день в стране подтверждено 164 случая заражения, причем инфекция начала передаваться внутри страны.

По данным ВОЗ на вечер 6 марта, в общей сложности число инфицированных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к отметке в 100 тысяч и составляет 98 192, из них 80 711 в Китае. В Китае скончались 3045 человек, из них 30 за последние сутки. За пределами Китая скончались 335 человек, из них 69 новых случаев.

В пятницу правительство РФ приняло решение о временном прекращении пропуска иностранных граждан через границу, прибывающих с территории Ирана. С 7 марта граница РФ будет закрыта для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения и трудовой деятельности, а также для туристов, передавала «Газета.ру».