Сирия, 7 марта. Курдские боевики обстреляли жилые дома в Африне. На юге Идлиба уничтожен танк сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, в Идлибе потеряли танк, провели работы по разминированию в районе города Серакиб.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в нападении на КПП сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: якобы подбила танк правительственных сил на юге Идлиба у высот аз-Завии.

Международная коалиция: провела встречу с главой пресс-центра SDF Мустафой Бали в Хасаке.

Провинция Алеппо

В зоне операции «Щит Евфрата» произошло несколько столкновений подразделений Сирийской арабской армии (САА) с боевиками вооруженной оппозиции. Как передает агентство Masar Press Net, в районе поселка Махмудия стороны обменяли ракетно-артиллерийскими ударами. Информации о потерях сторон пока что не поступало.

Как сообщает портал Alk Habour, на севере Алеппо боевики из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) открыли огонь из минометов по жилым кварталам в окрестностях города Африн. Местные сообщают о повреждении жилого дома.

В городе Аль-Баб прошла серия митингов. Как сообщает источник в сети Twitter (Ahmad1618A), местные жители вышли на улицы в знак поддержки операции турецкой армии «Щит весны» в Идлибе, а также выкрикивали лозунги «Сирийской национальной армии» в продолжении боевых действий против правительственных сил Дамаска. Официальные СМИ не подтверждают информацию о серии митингов на севере провинции. Военные аналитики не исключают, что боевики СНА, в зоне контроля которых находится город, выгнали горожан на митинг насильно.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции сохраняется напряженная обстановка в связи с вылазками неизвестных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства». Ночью группа вооруженных людей совершила нападение на КПП сирийской армии в окрестностях города Меядин, как передает агентство Deir Ezzor. Пока что сообщений о пострадавших военнослужащих не поступало. Боевики скрылись с места преступления. Отметим, что сутками ранее неизвестный со снайперской винтовкой убил двух членов самоназванной курдской милиции «Асайиш» в соседнем городе Шхиль.

Провинция Идлиб

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» объявили, что им удалось уничтожить танк сирийской армии у склонов горы аз-Завия, как передаёт Telegram-канал (stepnews). Медиаактивисты СНА также объявили, что у деревни Фальфель на юге провинции были ранены и убиты свыше десятка солдат армии Башара Асада в результате ракетного обстрела их позиций.

В городе Серакиб инженерные подразделения сирийской армии провели работы по разминированию и зачистке территорий от брошенных боеприпасов террористов. Как сообщает новостной портал Syria Watan, в окрестностях города был обнаружен еще один тайник террористов, из которого были извлечены ракеты и боеприпасы производства США и Израиля.

Провинция Хасака

На востоке провинции отмечаются интенсивные вылеты разведывательных самолетов международной коалиции во главе с США. Как сообщает портал Euphrates Post, вертолет ВВС США кружил над городом Камышлы, после чего направился на восток провинции к нефтегазовым полям Румейлан, где в настоящее время сосредоточена значительная часть сил коалиции в провинции.

Курдский портал Rudaw сообщил, что в Хасаку прибыла делегация высокопоставленных лиц из Генштаба ВС США с представителем западной коалиции полковником Майлсом Кэггинсом. В ходе пресс-релиза Кэггинс заявил, что благодаря усилиям боевиков «Демократических сил Сирии», «Исламское государство» не сможет возродиться в Сирии. Представитель также подчеркнул, что SDF с 2014 года являются главным стратегическим партнером коалиции в САР. Пресс-конференция была проведена после встречи делегации с главой пресс-центра SDF Мустафой Бали, которая была приурочена к кануну «годовщины поражения ИГИЛ». 23 марта 2019 года США заявили о разгроме последней цитадели группировки в городе Багуз. Отметим, что несмотря на мнимые успехи SDF в борьбе с ИГ, диверсии «спящих ячеек» на востоке страны продолжаются, как и растет количество нападений и поджогов в лагере беженцев «Аль-Хол», куда курды свезли родственников террористов из Багуза.

1 Организация запрещена на территории РФ.