На лайнере Grand Princess зафиксирован 21 случай коронавируса

Вашингтон, 7 марта. Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что заражение коронавирусом подтверждено у 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess.

Как отметил Пенс, коронавирус нового типа в результате проведенных анализов выявлен как у пассажиров, так и у членов экипажа лайнера.

«Среди тех, кто был протестирован на борту судна, у 21 человека тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты еще одного теста оказались неопределенными», — сообщил он.

Лайнер Grand Princess находится у американских берегов в районе штата Калифорния. Ранее команде корабля, следовавшего рейсом из Хило (штат Гавайи) в мексиканский порт Энсенада, было приказано вернуться на рейд Сан-Франциско. Такое распоряжение власти США дали после того, как один их сошедших на берег пассажиров лайнера скончался в результате осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.

Накануне на судно вертолетом было доставлено оборудование для проведения тестов. Медики взяли анализы у 45 человек. Всего на борту находятся 3533 пассажира и члена экипажа, среди них четверо россиян.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухань пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что болезнь развивается из-за коронавируса нового типа.

На сегодняшний день подтверждено 101 790 случаев заражения новым коронавирусом по всему миру, от болезни умерло 3462 человека, 55 562 пациента выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила. что власти Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.