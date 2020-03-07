США заблокировали заявление СБ ООН в поддержку российско-турецких соглашений по Идлибу

ООН, 7 марта. Американская делегация заблокировала общее заявление Совета Безопасности ООН в поддержку договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

По итогам закрытых консультаций СБ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что информировал коллег о соглашениях Москвы и Анкары.

«Члены Совета Безопасности приняли их к сведению и в разной степени поддержали», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что дипломаты намеревались принять общее заявление для прессы, однако из-за позиции одной из делегаций это оказалось невозможно. При этом российский дипломат не стал уточнять, чью делегацию он имеет в виду. Однако источники из Совбеза сообщают, что поддержать заявление отказались Соединенные Штаты Америки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал сирийского лидера Башара Асада о договоренностях Москвы и Анкары по провинции Идлиб.