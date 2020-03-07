Помпео и Гуттереш обсудили Сирию, Йемен и Ливию

Нью-Йорк, 7 марта. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем на встрече в Нью-Йорке важность установления режима перемирия в Сирии, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно сообщению пресс-службы, Помпео и Гутерриш обсудили развитие ситуаций в Афганистане, Йемене, Ливии и Сирии.

«По Сирии они обсудили важность установления продолжительного режима перемирия, а также продолжение доставки одобренной ООН помощи», — говорится в сообщении.

В четверг Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, передавал RT. По итогам встречи Владимир Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию. Были достигнуты договоренности о перемирии с полуночи 6 марта, о создании коридора безопасности к северу и югу от трассы М4. Также РФ и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась 27 февраля. Боевики атаковали правительственные войска САР. В результате ответного огня со стороны сирийской армии погибли 36 турецких военных. Позднее стало известно, что погибшие турецкие военные находились в числе наступающих на позиции сирийской армии в Идлибе боевиков.

В воскресенье, 1 марта, Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли десятки военных.