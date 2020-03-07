Шесть обстрелов со стороны боевиков зафиксировано после перемирия в Идлибе

Дамаск, 7 марта. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) зафиксировал шесть обстрелов со стороны боевиков после установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев.

«С полуночи 6 марта зафиксировано шесть обстрелов. Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана и Икко провинции Латакия», — рассказал он.

Напомним, договоренность о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации была достигнута в четверг в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и руководителя Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи, состоявшейся в Москве, стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня в ночь с 5 на 6 марта. Россия и Турция договорились также о совместном патрулировании трассы М4 в Сирии и заявили о приверженности сохранению государственного суверенитета Сирийской Арабской Республики.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что госсекретарь США Майкл Помпео обсудил установление режима перемирия в Сирии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе встречи стороны указали на важность полного прекращения огня на территории САР и продолжения доставки одобренной ООН гуманитарной помощи.