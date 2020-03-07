Небензя сообщил, что российско-турецкие договоренности по Сирии выполняются

ООН, 7 марта. Прекращение огня в Идлибской зоне деэскалации после договоренностей России и Турции в целом соблюдается, фиксируются лишь единичные столкновения, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

6 марта на заседании Совета Безопасности ООН Россия рассказала о российско-турецких договоренностях по Сирии.

«В целом прекращение огня сохраняется. Да, есть единичные столкновения, но мы надеемся погасить их быстро», — заявил Небензя.

Напомним, что переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвященные теме обострения ситуации в Идлибе состоялись 5 марта в Москве. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима тишины в провинции. Москва и Анкара также договорились о совместном патрулировании трассы М4, на данный момент находящейся под контролем боевиков.

Сообщается, что турецкий президент собирается посетить Брюссель 9 марта. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, Эрдоган заявил, что его Турция не будет сдерживать потоки мигрантов с Ближнего Востока и откроет для них границу с Европейским союзом. После этого тысячи сирийских мигрантов попытались прорваться в Грецию и Болгарию.