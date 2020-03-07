Упавшая со сцены красноярская певица допела песню с переломанной ногой

Красноярск, 7 марта. Красноярская певица Анастасия Вишневская сломала ногу во время выступления на губернаторском приеме в честь Международного женского дня. Но и после падения в оркестровую яму артистка не прервала песню.

Как передает телеканал «360», Вишневская выступала на приеме губернатора в честь 8 Марта. В начале концерта она не заметила край сцены и упала в оркестровую яму, получив перелом стопы.

По словам певицы, впереди не было указующих мониторов и она просто не увидела край сцены. В этот момент певица исполняла песню Аллы Пугачевой «100 часов счастья».

«Боль почувствовала, я лежала вся в синяках на животе у подножья дирижерского пульта и поняла, что музыкальный проигрыш прошел и надо вступать, петь. Я просто поднесла микрофон и начала, лежа на животе, петь. Пела-пела и поняла, что яма едет наверх, и поняла — пора вставать. То есть я пела, поднялась, подошла к пульту дирижерскому и, насколько это было возможно, я пела до конца», — рассказала Вишневская.

За кулисами к концу песни исполнительницу уже ждали врачи скорой помощи. Девушку госпитализировали, ей предстоит операция.

Ранее сообщалось что певицу и телеведущую Ольгу Бузову во время концерта в Брянске не поймали поклонники. Как передавала «Газета.ру», артистка решила прыгнуть в толпу фанатов, но упала на пол. Обошлось без серьезных травм. Очевидец рассказал, что никто ей не помог, все смеялись.