Поляк случайно купил фотоальбом из кожи узника Бухенвальда

Варшава, 7 марта. Житель Польши случайно приобрел на блошином рынке фотоальбом времен Второй мировой из человеческой кожи. Позже оказалось, что его обложку сделали из узников Бухенвальда.

Изучая дома покупку, коллекционер обратил внимание, что на обложке сохранился фрагмент татуировки и мелкие волоски. Также изделие имело неприятный запах. Он передал альбом экспертам из музея Освенцима, и те подтвердили, что обложка сделана из человеческой кожи. В музее уже находилась одна книга, орнамент на которой был схож с фотоальбомом, купленным поляком.

Отмечается, что в создании подобных вещей участвовала супруга коменданта концлагеря Ильза Кох, получившая прозвище «Бухенвальдская ведьма». Женщина пытала узников с татуировками, чью кожу потом использовали для обложек книг, кошельков и предметов интерьера. Согласно имеющимся данным, альбом с фотографиями пейзажей принадлежал баварской семье, которой его подарил один из охранников концлагеря.

