Школьника затравили на Украине из-за «Смуглянки»

Киев, 7 марта. Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за исполненной на песенном конкурсе в Великобритании песни «Смгулянка» из советского фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

Ткачук исполнил известную со времен СССР песню на музыкальном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, выступив на сцене в костюме красноармейца, после чего подвергся жесткой критике и угрозам на Украине — соотечественники обвинили его в популяризации «русского мира». В Великобританию он смог попасть, победив на песенном конкурсе в Одессе, и достойно показал себя на одной сцене с представителями 23 стран мира. Но по словам бабушки юного певца Ларисы Ткачук, после поездки их жизнь превратилась в «ад».

«После Лондона каждый день плачем. Не победа — ад. Из ребенка и всех нас сделали каких-то московских запроданцев. Если бы знали, что так будет — не поехали бы!» — отметила женщина.

Бабушка Максима сообщила, что выбрать именно эту песню им посоветовал один из организаторов конкурса, который указал, что будет отдельная номинация к 75-летию Победы. Также мальчик исполнил «Сияя вечность» Муслима Магомаева и «Сувениры» Демиса Руссоса.

Уже в поезде по дороге домой Ткачевы узнали, что на родине недовольны успехом мальчика. Теперь они стараются не выходить лишний раз из дома в поселке Турийск.

«Боимся, чтобы нас не сожгли. Прямых угроз не было, но от людей можно чего хочешь ожидать», — считает бабушка.

В репертуаре у Максима всего две песни на русском языке, остальные — украиноязычные. За победу в Лондоне он получил сертификат на участие в музыкальном фестивале в Белоруссии и приглашение на Мальту, но семья Ткачевых пока не думает о новых поездках.

Напомним, «Смуглянка» — песня на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова, впервые исполненная в 1944 году, получила особенную популярность после того как прозвучала в фильме «В бой идут одни старики».