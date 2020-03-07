Путин шуткой ответил на фразу ребенка о «большом доме»

Москва, 7 марта. Президент РФ Владимир Путин шуткой ответил многодетной матери на вопрос ее дочери о «большом доме» главы государства.

В ходе встречи с представителями общественности в Иваново многодетная мать рассказала Путину, что ее на эту встречу собирали буквально всем селом. Ее дочка даже не расстроилась из-за того, что мама пропустит праздничный утренник в детском саду, передает «Царьград».

«Мама, можешь не присутствовать, ты идешь к Владимиру Владимировичу, он живет в Москве, в большом доме», — процитировала слова своей дочки женщина.

Путин, улыбнувшись, вспомнил, что «большим домом» в СССР называли управление КГБ в Ленинграде. Сейчас это здание управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти, располагающееся на Литейном проспекте.

«Она в теме», — пошутила в ответ женщина.

Дочка многодетной мамы, которую собирали на встречу с Путиным "всем селом", считает, что Путин живет в "большом доме" в Москве. Но президент сказал, что так называют здание управления КГБ СССР в северной столице. pic.twitter.com/o8FBXnFyEH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 6, 2020

Ранее сообщалось, что жительница Иваново во время визита президента в детскую поликлинику призналась ему в любви и подарила фото на память. В ответ глава государства с улыбкой поблагодарил девушку.

Известно, что Путин развелся со своей женой Людмилой Путиной еще в 2013 году. Некоторые издания называют президента «главным женихом России» и ждут, когда же у главы государства появится первая леди.

Также в Иваново в пятницу глава государства сообщил, что общий объем средств на поддержку каждой многодетной семьи составит более миллиона рублей. Он добавил, что сегодня главным способом решения демографического вопроса также является реализация программы по строительству детских садов.