Берлускони расстался со своей возлюбленной после 12 лет отношений

Рим, 7 марта. Экс-председатель Совета министров Италии 83-летний Сильвио Берлускони расстался со своей 35-летней избранницей Франческой Паскуале, с которой был вместе на протяжении последних 12 лет, сообщает секретариат партии «Вперед Италия!», возглавляемой Берлускони.

В сообщении говорится, что Берлускони и Паскуале после расставания сохранили дружеские отношения. Однако согласно информации из других источников, Франческа тяжело переносит разрыв с политиком.

«Я чувствую себя преданной, от меня избавился друг, которого я так любила!» — говорит бывшая возлюбленная Берлускони.

По словам Паскуале, она испытывала к нему искренние чувства и со всем уважением относилась к его семье и детям.

Отмечается, что весомую роль в расставании пары могли сыграть коллеги по партии Берлускони. Согласно сообщениям из итальянских СМИ, однопартийцы не были довольны активным вмешательством Паскуале в политические дела. Франческа якобы пыталась оградить Берлускони от ряда коллег, а также подвергала критике его ключевого союзника Маттео Сальвини — лидера партии «Лига Севера».

Сам Берлускони переживает разрыв с Паскуале на Лазурном побережье под Ниццей. По словам его окружения, он пережидает поразившую Италию эпидемию коронавируса, которая серьезно пугает пожилого политика. Согласно имеющимся данным, компанию ему составляет 30-летняя Марта Фашина. Источники сообщают, что связь между ними зародилась давно. В 2018 году Фашина получила место в итальянском парламенте от партии Берлускони. На данный момент она является членом комитета по обороне Палаты депутатов. Отмечается, что у нее на руке есть татуировка с буквами «С.Б», которые по стечению обстоятельств являются инициалами Сильвио Берлускони.