Почти 100 человек скончались от коронавируса за сутки

Москва, 7 марта. За минувшие сутки во всем мире зафиксировано 2 873 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, 99 пациентов скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в общей сложности на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом в мире вплотную приблизилось к отметке в 100 тысяч и составляет 98 192, из них 80 711 в Китае.

Отметим, что китайские СМИ в пятницу сообщили, что количество случаев заражения коронавирусом превысило 100 тысяч человек.

Согласно официальным данным ВОЗ, по данным на вечер 6 марта, в Китае скончались 3045 человек, из них 30 за последние сутки. За пределами Китая скончались 335 человек, из них 69 новых случаев.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19, передавали «Известия». Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

В пятницу правительство РФ приняло решение о временном прекращении пропуска иностранных граждан через границу, прибывающих с территории Ирана. С 7 марта граница РФ будет закрыта для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения и трудовой деятельности, а также для туристов, передавал RT.

Днем ранее власти Москвы ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Всех граждан, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, по прибытии домой просят находиться в режиме домашней изоляции.