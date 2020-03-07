«Красу полиции» затравили в соцсетях из-за внешности

Москва, 7 марта. Пользователи соцсетей обрушились с критикой на победительницу состоявшегося в Курской области конкурса «Краса полиции». По мнению интернет-пользователей, у признанной красавицы слишком нестандартная внешность.

Титул «Краса полиции» завоевала полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская. В общей сложности в творческом и кулинарном состязаниях принимали участие десять девушек. Также они прошлись по сцене в вечерних платьях.

Часть зрителей осталась недовольна выбором жюри.

«Отгадай, у кого папа генерал», — пошутил пользователь Ил Я, чей комментарий приводит РИА Новости.

Другие наоборот поддержали победительницу. Пользователи отметили, что в конкурсе «Краса полиции» оценивали не только внешность, но и физподготовку и точность в стрельбе.

«У каждого свои вкусы, поздравляю. Молодец!» — написал Виктор Луваков.

Ранее интернет-пользователи затравили американскую модель и телеведущую Крисси Тейген. Как передавала «Газета.ру», она пообещала уйти из интернета из-за их неадекватной реакции на видео, которое она опубликовала на своем YouTube-канале. Автор кулинарной книги «Страстные желания» решила поделиться с читателями способом, которым она заставляет есть свою капризную трехлетнюю дочь Луну.

Рядом с комментаторами, оценившими творческий подход матери двоих детей и жены «Самого сексуального мужчины планеты — 2019» Джона Ледженда, оказались те, кто набросился на нее с жесткой критикой. Причиной оказались свежие ягоды, которыми, в числе прочего, Крисси Тейген кормит дочь.