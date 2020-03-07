Открывается пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой

Керчь, 7 марта. Пригородное сообщение по Крымскому мосту между Керчью и Анапой открывается 7 марта, сообщает «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК).

В расписании — три рейса с Кубани в Крым и столько же в обратном направлении в пятницу и выходные дни, в будни — по два рейса​​​. Первый рейс отправится с керченского вокзала в Анапу 7 марта в 14.38 по московскому времени. Длительность пути составляет 2 часа.

Отмечается, что связь двух регионов повысит мобильность не только туристов, но и местных жителей,

«У нас есть потребность в перевозке студентов между Керчью и Анапой. То есть это устойчивая связь не только для отдыхающих, но и для тех людей, которые там живут, которые ездят на работу, учебу», — сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Напомним, что в конце 2019 года президент России официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Ранее ж/д сообщение материковой России с полуостровом было прервано в одностороннем порядке Украиной. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта в мае 2018 года. На строительстве объекта были задействованы 15 тыс. человек.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Украина призвала Европейский союз ввести новые санкции против России из-за железнодорожного сообщения с Крымом. Постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшие шаги ЕС в ответ на начало Россией ж/д сообщения с «оккупированным Крымом».