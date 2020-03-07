Шепелев сравнил себя Тимберлейком

Москва, 7 марта. Российский телеведущий Дмитрий Шепелев решил узнать у своих подписчиков в Instagram, похож ли он на известного американского певца Джастина Тимберлейка.

Шепелев разместил изображение, на котором соединил свою половину лица с частью лица Джастина.

«Полетим вдвоем», — написал телеведущий в Instagram, так и не раскрыв значение своих слов.

Возможно телеведущий и певец летели на одном самолете. Недавно сообщалось, что Шепелев отправился на горнолыжный курорт после увольнения с Первого канала.

Пользователи отмечают, что знаменитости действительно имеют схожие черты лица. При этом поклонницы Шепелева считают, что телеведущий привлекательнее американского певца.

«Дима, вы симпатичнее», — считает @zhanna_fahradyan. «У вас глаза добрее и улыбка краше!» — пишет @svetagus.90. «Вот брови бы Джастину такие же аккуратные и вылитый Шепелев», — комментирует @sketchfromkurgan. «Дима-а, ты симпатичнее. Главное, свой, родной, здесь, рядом!» — ответила @juliashaseimuk. «Типаж один, в каком-нибудь фильме можете братьев сыграть», — предположила @roxolana_1972.

Напомним, что пока неизвестно где продолжит работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала. Сообщалось, что он получил приглашение от генерального директора телеканала «Пятница!» Николая Картозии, но подтверждения данной информации от ведущего не последовало. Как ранее отмечал сам Шепелев, он устал от «желтушного» формата своего бывшего шоу «На самом деле», и хочет заняться серьезным проектом.