Эрдоган рассказал Меркель о договоренностях с Россией по сирийскому Идлибу

Анкара, 7 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал канцлера ФРГ Ангелу Меркель о соглашении с Россией по сирийскому Идлибу, сообщили в администрации турецкого лидера.

В сообщении уточняется, что Эрдоган рассказал Меркель о заключенном с Россией соглашении по Идлибу, «отметив, что оно защитит мирных жителей, турецких военных и обеспечит стабильность в регионе».

«Он призвал также к пересмотру миграционного соглашения между Турцией и ЕС, так как прежние соглашения уже не работают», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе добавили, что Эрдоган предъявил обвинения Греции в нарушении прав беженцев и международных документов по этому вопросу.

В четверг Москве прошли переговоры президентов России и Турции. Главной темой встречи стало обострение ситуации в Илибской зоне деэскалации в Сирии, передавал RT. По итогам встречи Владимир Путин и Эрдоган согласовали совместный документ по урегулированию. Во-первых, была достигнута договоренность о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта. Во-вторых, Россия и Турция создают коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. В-третьих, РФ и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.

В администрации также сообщили, что Эрдоган намерен посетить 9 марта Брюссель с однодневным рабочим визитом.

Напомним, после обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации Эрдоган заявил, что Турция больше не будет сдерживать потоки сирийских мигрантов и открыл границы своей страны с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.