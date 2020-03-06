Лобода впечатлила фанатов идеальным шпагатом

Москва, 6 марта. Певица Светлана Лобода показала идеальную растяжку на отдыхе во Франции.

37-летняя артистка опубликовала у себя в сторис Instagram фото, где она во время тренировки сидит на идеальном шпагате.

Судя по фотографиям, звезда отлично проводит время во Франции. Она гуляет по городу, который, по ее словам, очень любит, ходит на модные показы. В перерывах между делами и развлечениями Светлана не забывает о фигуре.

На странице в соцсети она сообщила, что ее альбом SoldOut получил статус «платиновый». Сообщение она дополнила спортивными фотографиями.

Поклонники и коллеги певицы пришли в восторг от снимков. Самыми частыми комментариями были: «богиня», «красавица», «какие ноги», «суперзвезда».

«Обалдеть!!!!!!!! Вот это растяжка», — написала в комментариях фотомодель Елена Перминова.

«Вот, блин, инопланетянка длинноног», — не без удивления пишет le0poldovna.

«Какой же это бешеный труд!» — добавила dikanka_waiting_for_you.

«Волочкова отдыхает!!!» — восхитилась lena32monas.

Ранее, как передавала «Газета.ру», подписчики Лободы раскритиковали ее за жалобу на напряженный рабочий график и стертые от интенсивных танцев ноги. Певица опубликовала в Instagram фотографию лопнувшей мозоли на стопе, а также описала хронологию своих выступлений и перемещений по миру за последние несколько дней.

Поклонники начали жестко критиковать певицу за жалобы, отмечая, что за многомиллионную зарплату можно потерпеть и не такое. По мнению фолловеров звезды, лучше иметь мозоли и не высыпаться за большие гонорары, чем пахать на трех работах, чтобы получить копейки и прокормить семью.