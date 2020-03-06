Гудков нашел для себя нового «невиновного» террориста

Москва, 6 марта. Бывший член партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, активно защищающий преступников вроде запрещенных в России экстремистов «Сеть» и «краснодарского каннибала», теперь «вступился за уроженца Калуги Ивана Любшина.

Суд приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии Любшина по делу об оправдании терроризма. Причиной возбуждения уголовного дела стал его комментарий во «ВКонтакте» к новости про взрыв в приемной архангельского управления ФСБ в 2018 году. При этом, как сообщает «Политика сегодня», ранее Любшин уже был судим: по делу об экстремизме и по делу о реабилитации нацизма.

В комментарии, ставшим причиной суда, Любшин назвал террориста «героем». Позднее в ходе обысков в его доме полицейские обнаружили инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова» и литературу экстремистского содержания.

Гудков не стал вдаваться в детали дела и в своем Telegram-канале в традиционной для себя манере вступился за трижды судимого преступника. О том, чем руководствовался Гудков, оправдывая Любшина, экстремистов «Сети» или «краснодарского каннибала, долго рассуждать не приходится.

«Практически все публикации «либерала» в социальных сетях, посвященные резонансным делам о терроризме или экстремизме, сопровождаются недоверием и пустой критикой в адрес правоохранительной системы. Это говорит о том, что Гудкова уже не волнует причина ареста конкретных людей — ему важно действовать в рамках «повестки», которая не предусматривает одобрение деятельности «неугодного режима» по умолчанию», — пишет «Политика сегодня».

Напомним, по версии следствия, члены запрещенной в РФ «Сети» планировали совершить теракты во время президентских выборов и ЧМ по футболу. Ячейки организации действовали в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Фигуранты осуждены по статьям об участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсий и терактов с целью спровоцировать массовые беспорядки в России.

Ранее в пятницу сообщалось, что либеральные СМИ, выступавшие в защиту запрещенной в РФ группировки «Сеть», после нового расследования «Медузы» перестали публиковать тексты в защиту экстремистов.