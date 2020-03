Собчак сняла квартиру для репетитора из Китая и посадила его на 24-дневный карантин

Хочу сразу предупредить: все, что я скажу ниже -лишь мои домыслы и теории,это просто мнение. Я считаю,что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса,который пока по статистикe убивает столько же сколько пневмония или грипп,но наводит ужас.Обьясняю на примере лично моей семьи. Теперь я уже могу говорить так как прошел карантин. 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для Платона из Китая. Не говоря уже о том ,что он прилетел прямым рейсом без всяких помех, у самолета ему померили температуру.На этом все. Температуру,Карл! Я ,естественно,человек более осторожный сняла отдельную квартиру и посадила человека на карантин. Стала звонить врачам ,думаю ,сделаем анализ человеку на короновирус и может работать ,а не сидеть 24 дня без дела. И тут узнается удивительный факт! В России больницам НЕ ВЫДАЮТ реагенты для анализа!!!!! Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в ОДНО место в центре города ,на графский переулок,и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми. Дркгих вариантов если ты не приписан к городской поликлинике где с недавних пор тоже стали делать анализы но при этом тебя сразу сажая на карантин-нет!!!! Скажите,хоть один нормальный человек поедет проверяться туда,где он скорее всего этот коронавирус и подцепит? Конечно нет. Зачем это делается? На мой взгляд- только с одной целью-снизить статистику. Ну умер человек от гриппа или пневмонии-ну ничего,бывает. Все равно умирает от этих болезней примерно столько же. Зачем же сеять панику? Чего на самом деле бояться? Бояться что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты. Просто представьте на секунду ,что коронавирус распространен в России ,который на границе с Китаем и рейсы прямые не отменялись, МЕНЬШЕ чем в Италии если верить офиц статистике! Вы в это верите? Серьезно? Просто на самом деле никому не нужна паника и скупка продуктов. Попробуйте маски купить в Москве. Это целый квест. А если так будет с мясом или хлебом? Поэтому лучше славайте ка анализы в одном месте где мы сможем занижать все как хотим ,и ходите ⬇️⬇️⬇️

