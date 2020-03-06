Собчак сняла квартиру для репетитора из Китая и посадила его на 24-дневный карантин

Москва, 6 марта. Телеведущая Ксения Собчак сняла отдельную квартиру, чтобы посадить на карантин репетитора из Китая для своего сына Платона.

Ксения Собчак озабочена образованием своего ребенка. Несмотря на то, что ребенку всего 4 года, он изучает не только английский, но и китайский язык. Для того, чтобы мальчик лучше овладел тонкостями китайского языка, телеведущая пригласила преподавателя из Поднебесной.

Чтобы обезопасить ребенка и семью от коронавируса, Собчак первым делом сняла отдельную квартиру для репетитора и посадила его на 24-дневный карантин.

«Стала звонить врачам, думаю, сделаем анализ человеку на коронавирус и может работать, а не сидеть 24 дня без дела. И тут узнается удивительный факт! В России больницам не выдают реагенты для анализа!» — сообщила у себя в Instagram телеведущая.

Она подчеркнула, что в московских частных клиниках нельзя сдать анализы на коронавирус. По ее словам, их принимают «лишь в одном месте», где нужно ждать своей очереди с другими пациентами.

«Скажите, хоть один нормальный человек поедет проверяться туда, где он скорее всего этот коронавирус и подцепит? Конечно, нет. Зачем это делается? На мой взгляд — только с одной целью — снизить статистику», — возмутилась Собчак.

Телеведущая утверждает, что власти столицы опасаются того, что из-за паники люди перестанут ходить на работу и раскупят все продукты.

Ранее RT сообщало, что первый заразившийся коронавирусом COVID-19 в Москве выздоровел. Пациент в ближайшее время будет выписан из медучреждения. За последние сутки в России были выявлены 6 случаев обнаружения коронавируса — все инфицированные недавно посещали Италию.