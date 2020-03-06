Собчак сняла квартиру для репетитора из Китая и посадила его на 24-дневный карантин

Москва, 6 марта. Телеведущая Ксения Собчак сняла отдельную квартиру, чтобы посадить на карантин репетитора из Китая для своего сына Платона.
Ксения Собчак озабочена образованием своего ребенка. Несмотря на то, что ребенку всего 4 года, он изучает не только английский, но и китайский язык. Для того, чтобы мальчик лучше овладел тонкостями китайского языка, телеведущая пригласила преподавателя из Поднебесной.
Чтобы обезопасить ребенка и семью от коронавируса, Собчак первым делом сняла отдельную квартиру для репетитора и посадила его на 24-дневный карантин.
«Стала звонить врачам, думаю, сделаем анализ человеку на коронавирус и может работать, а не сидеть 24 дня без дела. И тут узнается удивительный факт! В России больницам не выдают реагенты для анализа!» — сообщила у себя в Instagram телеведущая.
Она подчеркнула, что в московских частных клиниках нельзя сдать анализы на коронавирус. По ее словам, их принимают «лишь в одном месте», где нужно ждать своей очереди с другими пациентами.
«Скажите, хоть один нормальный человек поедет проверяться туда, где он скорее всего этот коронавирус и подцепит? Конечно, нет. Зачем это делается? На мой взгляд — только с одной целью — снизить статистику», — возмутилась Собчак.
Телеведущая утверждает, что власти столицы опасаются того, что из-за паники люди перестанут ходить на работу и раскупят все продукты.
Хочу сразу предупредить: все, что я скажу ниже -лишь мои домыслы и теории,это просто мнение. Я считаю,что масштабы распространения коронавируса сильно замалчиваются в нашей стране. Почему? Потому что паники наше правительство боится гораздо больше чем вируса,который пока по статистикe убивает столько же сколько пневмония или грипп,но наводит ужас.Обьясняю на примере лично моей семьи. Теперь я уже могу говорить так как прошел карантин. 24 дня назад ко мне прилетел преподаватель для Платона из Китая. Не говоря уже о том ,что он прилетел прямым рейсом без всяких помех, у самолета ему померили температуру.На этом все. Температуру,Карл! Я ,естественно,человек более осторожный сняла отдельную квартиру и посадила человека на карантин. Стала звонить врачам ,думаю ,сделаем анализ человеку на короновирус и может работать ,а не сидеть 24 дня без дела. И тут узнается удивительный факт! В России больницам НЕ ВЫДАЮТ реагенты для анализа!!!!! Ты не можешь поехать в частную клинику и сделать анализ!!!!!! Это запрещено!!! Ты должен ехать в ОДНО место в центре города ,на графский переулок,и делать анализ там дожидаясь его с другими подозреваемыми. Дркгих вариантов если ты не приписан к городской поликлинике где с недавних пор тоже стали делать анализы но при этом тебя сразу сажая на карантин-нет!!!! Скажите,хоть один нормальный человек поедет проверяться туда,где он скорее всего этот коронавирус и подцепит? Конечно нет. Зачем это делается? На мой взгляд- только с одной целью-снизить статистику. Ну умер человек от гриппа или пневмонии-ну ничего,бывает. Все равно умирает от этих болезней примерно столько же. Зачем же сеять панику? Чего на самом деле бояться? Бояться что люди перестанут ходить на работу и выметут все продукты. Просто представьте на секунду ,что коронавирус распространен в России ,который на границе с Китаем и рейсы прямые не отменялись, МЕНЬШЕ чем в Италии если верить офиц статистике! Вы в это верите? Серьезно? Просто на самом деле никому не нужна паника и скупка продуктов. Попробуйте маски купить в Москве. Это целый квест. А если так будет с мясом или хлебом? Поэтому лучше славайте ка анализы в одном месте где мы сможем занижать все как хотим ,и ходите ⬇️⬇️⬇️
Ранее RT сообщало, что первый заразившийся коронавирусом COVID-19 в Москве выздоровел. Пациент в ближайшее время будет выписан из медучреждения. За последние сутки в России были выявлены 6 случаев обнаружения коронавируса — все инфицированные недавно посещали Италию.