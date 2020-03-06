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Путин заявил, что поправки в конституцию вносятся минимум на 30 лет

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Путин заявил, что поправки в конституцию вносятся минимум на 30 лет

Иваново, 6 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в конституцию вносятся минимум на 30 лет.

«Мы выносим поправки в конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», — сообщил президент во время визита в Иваново.

Ранее Владимир Путин заявлял, что поправки в конституцию должны объединить населения вне зависимости от их политической ориентации, уровня достатка и национальности. Также он отмечал, что внесение поправок к основному закону основывается на необходимости улучшить качество жизни жителей России.

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Источник: РИА Новости
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