Иваново, 6 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в конституцию вносятся минимум на 30 лет.

«Мы выносим поправки в конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», — сообщил президент во время визита в Иваново.

Ранее Владимир Путин заявлял, что поправки в конституцию должны объединить населения вне зависимости от их политической ориентации, уровня достатка и национальности. Также он отмечал, что внесение поправок к основному закону основывается на необходимости улучшить качество жизни жителей России.