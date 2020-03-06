Путин сообщил, что каждая семья с тремя и более детьми получит более миллиона рублей 

Иваново, 6 марта. Общий объем средств на поддержку каждой многодетной семьи составит более миллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, государство направляет на поддержку каждой семьи с тремя детьми чуть ниже миллиона рублей.

«Если посчитать до трех, потом материнский капитал с трех до семи, плюс потом 450 тысяч погашения прямого при рождении третьего ребенка со стороны государства — общий объем средств несколько больше миллиона», — уточнил глава государства на встрече с представителями общественности в Иваново.

Во время встречи президенту предложили создать детсады при образовательных организациях и трудовых коллективах. Путин отметил, что такая тактика уже применялась, но не получила широкого распространения.

«Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы — это завершение программы (строительства) яслей — строительства новых учреждений — и детских садов. Она в принципе практически решена, нам надо ее расширять», — добавил Путин.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию, передавала «Газета.ру». Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.

1 марта глава государства подписал закон о расширении программы материнского капитала. Речь идет о продлении программы до 31 декабря 2026 года, а также распространении права на получение выплат при рождении первого ребенка. Срок оформления маткапитала будет сокращен до 5 дней, а период, в который можно получить пособие, с 30 до 10 дней.