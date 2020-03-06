 Шойгу вручил госнаграды женщинам-военнослужащим. ФАН-ТВ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин с 8 марта. Торжественное мероприятие состоялось в Театре Российской Армии.

«Вы (женщины) воюете вместе с нами, воюете в местах, где сегодня нужна помощь и поддержка в борьбе со злом, которым является международный терроризм. Вы учите следующее поколение защитников Отечества, и за это мы должны сказать вам огромное спасибо. Сегодня, в преддверии 8 марта мы вспоминаем о том, какие заслуги у лучшей половины человечества перед страной», — отметил министр обороны РФ.

В Вооруженных Силах России сегодня служат более 41 тысячи женщин. Из них около 4000 — офицеры и 44 полковника. Государственные награды из рук главы военного ведомства получили девять дам, отличившихся на службе

«Я хотел бы поздравить всех награжденных, которым вручили награды здесь, в этом зале, и по всей нашей стране: в округах, в командованиях, на флотах. С праздником вас и с этими наградами. Здоровья, добра и удачи», — пожелал Сергей Шойгу.

Государственные награды из рук главы военного ведомства получили девять дам, отличившихся на службе.

«Это очень волнительное событие в моей жизни, потому что такая оценка моей служебной деятельности для меня — великое событие. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех женщин Черноморского флота с этим праздником. И сказать, что эта награда благодаря тому, что я служу на Черноморском флоте, и выполняла боевые задачи», — рассказала начальник терапевтического отделения Севастопольского госпиталя Гульсара Скворцова.