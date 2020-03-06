Путин поздравил россиянок с 8 Марта, пожелав им успеха в карьере

Иваново, 6 марта. Во время посещения парашютного завода «Полет» в Ивановской области, президент России Владимир Путин поздравил сотрудниц предприятия и всех россиянок с предстоящим Международным женским днем.

«Желаю успехов в карьере! Эта составляющая очень важна для общества, для государства и для каждой семьи», — сказал Путин.

По его словам, семья должна не мешать, а наоборот, морально подталкивать женщин к построению успешной карьеры.

Также во время посещения завода «Полет», президент напомнил о вкладе женщин в обороноспособность России. Он отметил, что коллектив парашютного завода практически полностью состоит из женщин. Во время встречи Владимир Путин поделился подробностями того, как сам прыгал с парашютом во время подготовки в спецшколе. По его словам, благодаря сотрудницам предприятия, производство парашютов в России вышло на новый уровень.

Напомним, что завод «Полет» производит более 90% всех парашютов ВВС России.

Ранее в Севастополе военнослужащие Черноморского флота поздравили представительниц прекрасного пола с наступающим Международным женским днем. Акция началась на площади Нахимова, где военные оборудовали периметр для поздравления женщин с 8 Марта. Бронемашины «Тигр» и грузовик стали плацдармом, с которого стартовала войсковая операция под названием «Поздравление с Международным женским днем».