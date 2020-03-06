Путин пока не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии

Москва, 6 марта. Президент России Владимир Путин в данный момент не планирует контакты с руководством Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планируются ли разговоры российского президента с королем или наследным принцем Саудовской Аравии.

«Пока не планируется, нет планов», — ответил Песков.

Напомним, 3 февраля президент Российской Федерации и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонные переговоры. Стороны подтвердили готовность координировать действия своих государств в формате ОПЕК+ для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Также стороны договорились о продолжении контактов на всех уровнях.