Путин рассказал, как прыгал с парашютом

Иваново, 6 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии 8 Марта посетил парашютный завод «Полет» в Ивановской области.

Путин отметил, что несмотря на связь с обороноспособностью, на заводе работает абсолютно женский коллектив. Во время встречи с сотрудниками президент вспомнил, как в свое время сам прыгал с парашютом.

«Когда я это делал, прыгал в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы», — поделился воспоминанием Владимир Путин.

Глава государства заявил, что производство парашютов «шагнуло вперед» и ему было очень интересно посмотреть, как налажено их производство. По его словам, производство развивается очень быстро именно благодаря сотрудницам завода, передает RT.

Завод «Полет» производит более 90% всех парашютов ВВС России. Также предприятие занимается выпуском и спортивных парашютов. Продукция «Полета» экспортируется в ряд стран, в том числе в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Казахстан.

Кроме парашютного завода, президент также посетил детскую поликлинику, открывшуюся в начале года после ремонта. Владимир Путин осмотрел процедурный, офтальмологический и терапевтический кабинеты. Отмечается, что в этой поликлинике обслуживается почти 11,5 тыс. детей.